Ворог під вогняним валом, ЗСУ просуваються вглиб: фронтове зведення від Світана

Мотивацію окупантів та внутрішню ситуацію в Росії добряче підкосив виступ Євгєнія Пригожина та його найманців, хоч і закінчився він достатньо швидко. Однак на успіхи ЗСУ на фронті російські перепетії не вплинули, наші захисники продовжують вдало виконувати бойові завдання і просуваються вглиб фронту.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він проаналізував, які напрямки нині можуть бути пріоритетними для наступу Збройних Сил України.

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Суровікін тепер у немилості

РосЗМІ повідомляють, що командувач повітряно-космічними силами Росії Сєргєй Суровікін та його заступник генерал-полковник Андрій Юдін опинилися в СІЗО "Лефортово". Це пов’язано нібито з їхніми зв'язками з Євгенієм Пригожиним і його так званим "Маршем справедливості" на Москву.

Навіть, якщо ця інформація не підтвердиться, як мінімум, Суровікіна варто було б заарештувати за імітацію удару по колонах "Вагнера". Адже, якби був здійснений реальний удар, вони не змогли б захопити дві області і просунутися за один день так глибоко всередині Росії.

Удар міг би зупинити вагнерівців, адже в них, імовірно, була присутня лише армійська система ППО, з якою легко впоралася б система РЕБ.

Тобто явна пряма участь Суровікіна в цьому поході уже прослідковується, тому, ймовірно, і Суровікін, і його заступник, вони точно в курсі цього дійства. Питання лише, в якому амплуа, в якому вигляді йому попередження буде виписане і як його будуть допитувати. Певно, Суровікін розкаже все, бо допит буде непростим,

– зауважив полковник запасу.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитися відео

ПВК "Вагнера" та Східний напрямок

Після скасування свого маршу Пригожин втік до Білорусії. Звідти почала ширитися інформація, що його приватна військова кампанія може відновитися уже на території країни, незаконно захопленої Алєксандром Лукашенком.

В цілому "Вагнер" зазвичай набирає контрактників, тобто бійців, які згодні служити за гроші. Для того, щоб на території Білорусі їм наростити свої можливості, не обов'язково перекидати своїх найманців з фронту. Вони просто можуть оголосити про набір серед білорусів. Набрати можуть в будь-якому місці, вигадати будь-яку назву, найважливіше – щоб був грошовий мішок, який зможе це спонсорувати.

Тим часом українське військово-політичне командування повідомляє, що українські захисники мають відчутне просування на Бахмутському напрямку.

Зараз ЗСУ рухаються в напрямку Красної Гори, збільшилася кількість військовополонених росіян. Так українська сторона хоче відрізати частину російського групування від постачання.

Далі рух може бути направлений в сторону Білогорівки. Подібними маневрами може бути звільнений і Бахмут, й інші населені пункти, тобто не обов'язково ЗСУ будуть заходити всередину них, а можливе відрізання російського війська від постачання, створення оперативного котла.

На півдні від Бахмута, ймовірно, планується рух в сторону Кліщіївки та Попасної.

Артилерія невпинно працює на Півдні

В мережі з'явилися бідкання російських військових, мовляв, українська сторона активно просувається на Південному напрямку, до того ж не втрачає живої сили, а накриває ворога артилерією.

Військовий аналітик наголосив, що Україна використовує тактику "від позиції до позиції", "від посадки до посадки", з допомогою вогневого валу. За ним заходитиме мотопіхота на позиції, де, якщо і залишились росіяни, то вже поранені або ліквідовані.

Якби в України була достатня кількість авіації, то з літаків швидше й ефективніше перемелювалися б посадки і відкидався ворог.