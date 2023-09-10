Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, – Буданов
Джерело:Reuters
В Україні триває потужний контрнаступ наших Збройних Сил. Він може продовжитись і взимку, якщо просуватися вперед стане важче.
Про це повідомив очільник ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, бойові дії так чи інакше триватимуть.
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Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку
Як розповів глава розвідки, у холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Однак бойові дії будуть продовжені і контрнаступ триватиме.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Буданов наголосив, що контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Втім, очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.
За словами Буданова, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.
Контрнаступ України триває: останні новини
- Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Станом на 10 вересня у Генштабі розповіли, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.
- Окрім цього, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.
- А у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.