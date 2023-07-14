Нам складно, але робота від побратимів крута, – боєць ЗСУ про перспективи Горлівського напрямку
Горлівський напрямок – один із найгарячіших на фронті. Тут ЗСУ демонструють потужну роботу і з артилерії завдають ураження ворогу.
Про це 24 Каналу сказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. У районі Горлівки українські захисники змогли розміститись на висотах навколо населеного пункту і відпрацьовують артилерією по окупантах.
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"Біля Горлівки тримається лінія бойового зіткнення з 2014 року, специфіка цього напрямку – у географії та ландшафті. Поряд, між населеними пунктами Нью-Йорк та Костянтинівка, є серйозні висоти. І на цих висотах наші хлопці дуже добре відпрацьовують артилерією", – зазначив військовий.
Ворог знизив активність
Протягом останнього тижня ворог значно знизив свою активність на Горлівському напрямку.
"Або вони перейшли до підготовчих дій, окопуються і готуються до оборони, або через активні події на околицях Бахмута та біля Авдіївки вони відчувають дефіцит з БК. Тому що три – чотири тижні тому тут не вщухали мінометні та артилерійські обстріли, причому рандомні, не вражаючи жодної цілі. Сьогодні ми можемо нанести їм ураження і не отримувати відповіді по дві – три години", – повідомив військовий.
Що відбувається на Горлівському напрямку: дивіться відео
Географія місцевості
Триває робота українського війська у районі Кліщіївки та Курдюмівки. На цій ділянці фронту є просування уперед: ЗСУ вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.
Географічні деталі впливають дуже сильно на хід бойових дій. Пригадайте, як ворог пішов 2022 року у бік Слов'янська, зупинився по межах річки Сіверський Донець, яку так і не зміг перетнути. Тому те, що наші хлопці зробили зараз, взяли цю гідротехнічну споруду – це дуже крута робота від побратимів,
– мовив Євген Ієвлєв.
Він наголосив, що ворог не йде у наступ на Горлівському напрямку, зокрема і тому, що йому доведеться форсувати дуже багато водних споруд, а отже не можна відкидати цінність форсування таких гідротехнічних споруд, каналів, мостів. Це складна робота, але українські воїни впорались на відмінно.
Контрнаступ ЗСУ
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ мають певні успіхи на Південному фронті. Зокрема, Сили оборони контратакують на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- Маляр зазначила, що найгарячіше досі на Східному напрямку. Ворог здійснив атаки на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Є просування українських захисників поблизу Бахмута.
- ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та вражають вогневі цілі ворога з артилерії.
- Президент США Джо Байден заявив, що невдовзі Владімір Путін може ухвалити рішення, що ця війна більше не є в інтересах Росії.