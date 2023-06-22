ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку: військові вирівнюють фронт

На Таврійському напрямку Збройним силам вдалося просунутися до 1 кілометра углиб. Минулої доби окупанти неодноразово атакували позиції військових.

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це у прямому ефірі телемарафону розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає 24 Канал.

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ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

Валерій Шершень повідомив, що за минулу добу росіяни обстріляли українські позиції на Таврійському напрямку 29 разів. Окрім того, окупанти загалом здійснили 574 обстріли з застосуванням танків, РСЗВ та артилерії.

Маємо просування в бік противника до 1 кілометра. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту,

– заявив капітан.

Він повідомив, що ЗСУ все ще проводять наступальні операції на трьох різних напрямках – Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На останньому українські військові ведуть важкі бої, та ЗСУ мають частковий успіх на напрямках Білогорівки і Діброви.

"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив", – повідомив Шершень.

Насамкінець він зауважив, що найважливішим залишається те, що українські військові не втратили жодної позиції.

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