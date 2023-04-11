Наблизить фінал війни, – Подоляк про майбутній контрнаступ ЗСУ

ЗСУ готуються до масштабного контрнаступу. Українські захисники будуть звільняти окуповані Росією території. Без наступальних дій не можна буде отримати результатів, якими має закінчитись війна в Україні.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Також він пояснив, чому насправді ніякого "зливу документів про контрнаступ" не було.

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Контрнаступ – це питання справедливості

Михайло Подоляк зазначив, що дату контрнаступу повідомляти не будуть, адже про нього потрібно говорити по факту. Контрнаступ є вкрай важливим для України.

Контрнаступ – це не просто абстрактна воєнна операція. Це питання справедливості. Без контрнаступу ми не отримаємо тих результатів, якими має фіналізуватись ця війна,

– наголосив він.

Також радник голови ОПУ прокоментував нещодавній нібито "злив контрнаступу ЗСУ". Він підкреслив, що ніяких документів про напрямки наступу українських захисників не існує.

"Це ніякий не "злив". Ніяких документів про конкретні напрямки не існує. Сьогодні це тільки напрацьовують, виходячи з того, який ресурс та на який момент ми будемо мати для того, щоб проводити ті чи інші дії", – пояснив посадовець.

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