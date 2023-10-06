Наступ продовжиться: за яких умов погода матиме визначальний вплив на фронт
Українські військові мужньо продовжують наступальну операцію. Наразі йдуть піхотні бої.
Про їхню специфіку 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він пояснив, який вплив матиме зміна погоди на перебіг бойових дій.
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Специфіка боїв
Денис Попович, спираючись на інформацію від військових зазначив, що наразі йдуть піхотні бої. Техніка використовується обмежено через щільне мінування території російською армією.
"Коли там (мовиться про Запорізький напрямок – 24 Канал) підуть дощі і ґрунт розм'якне, важкість бойових дій буде знову покладена на піхоту. Звісно, це складно, особливо під вогнем. Але одна справа, коли людина долає багнюку, а інша – коли танк на 50 – 60 тонн і спробуй його витягнути", – зазначив військовий оглядач.
Денис Попович про ситуацію на фронті: дивитись відео
Тобто для піхотних боїв погодні умови відіграють менше значення, ніж для маневреної війни з технікою.
"Але однаково вони мають значення, бо ми розуміємо, що є умови, коли навіть людина не може воювати", – додав Попович.
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