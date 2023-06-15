Ворог шукає резерви, щоб зупинити ЗСУ: як наші бійці просуваються на фронті

ЗСУ розпочали наступальну операцію. Наші бійці повільно, але впевнено просуваються вперед.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку тривають більш інтенсивні бої. Ворог штурмує на певних ділянках, але суттєвих успіхів ворог немає. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

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Які є перспективи

Що ж до Бахмута, з нашого боку є певні дії, які мають атакуючий характер. Зокрема, йдеться про ділянки навколо Берхівки та Кліщіївки. Там є відбувається просування, але це процес не швидкий. Використовуються резерви, які раніше були введені додаткового.

Солдати так званої "ДНР", які замінили вагнерівців, росіянам не допомогли. Вони намагаються знайти резерви й зупинити це просування,

– відзначив Романенко.

Що ж до Півдня, там бойові дії йдуть на трьох напрямках. За 9 місяців ворог побудував міцну оборону, що складається з трьох ліній. На цих напрямках виконується завдання щодо захоплення позицій першої лінії оборони ворога.

Потрібно розуміти, що друга лінія ще більш міцно обладнана – протитанкові рови, мінування, увесь комплекс. Швидко не буде. Це бойові дії, близькі до тих, що відбувалися на Херсонському напрямку,

– сказав військовий експерт.

Так, в нас сил для наступу більше. Але і противник належним чином підготувався.

Безумовно, є втрати. По оцінках Заходу, у нас ще не використано 90% резерву, а у росіян – 25 – 30%.

Попереду у нас важкі бої, щоб на окремих напрямках пробити другу – третю лінії оборони і, можливо, вийти на оперативний простір. Або приймуть рішення про перегрупування й удар там, де противник менше підготовлений.

Романенко про просування ЗСУ: дивіться відео

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