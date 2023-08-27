Заземлили окупантів: як ЗСУ нищать ворожу техніку на Півдні

ЗСУ успішно ведуть наступальні дії на Півдні України. Наші військові переважають ворога завдяки точності, з якою працюють по ворожих цілях, та високому рівню своєї підготовки.

Наші з противником сили уже можна порівняти за кількістю людей та "броні". Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що майстерність просування української армії, колись вивчатимуть у військових академіях всього світу.

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Як ЗСУ просуваються на Півдні

Внаслідок успішно проведеної мобілізації вдалося вирівняти сили з ворогом у кількості людей. Те саме стосується і броньованої техніки, у якій ми зберігаємо паритет. Досягти цього вдалося не тільки завдяки новітньому оброєнню, але й через точність, з якою ми знищуємо "броню" противника.

Українські військові віртуозно користуються перевагою нашої артилерії у якості. Хоч окупанти досі вистрілюють за добу значно більше снарядів, ніж ми, але наша результативність значно краща. Ворог втрачає в день десятки одиниць гармат.

Ми за цей час знищили стільки їхньої броні, що достатньо наблизилися до паритету, тобто не ми піднялися до їхньої кількості, а заземлили їх. Поки росіяни поливають нас всюди, ми цілеспрямовано вираховуємо, звідки саме працює їхня арта і дуже прицільно по ній працюємо,

– сказав Євген Дикий.

Військовослужбовець пояснив, у чому українські військові переважають противника: дивіться відео

Найбільшим досягненням нашого наступу Євген Дикий назвав те, що ми просуваємось вперед і б'ємось на другій лінії оборони зі значно меншими втратами, ніж росіяни.

Наші втрати в наступі у 2 – 3 рази менші, ніж у них в обороні. Це означає, що ми настільки добре навчились воювати, що навіть компенсуємо різницю того, хто наступає, а хто обороняється,

– підкреслив військовослужбовець.

Де ми цього навчилися

Українські військові пройшли навчання на західних полігонах і сьогодні це допомагає нам у наступі. Але умови ведення бою у нас різняться, тому треба розробляти таку тактику, яка придатна для співвідношення наших сил і ресурсів. У цьому випадку важливе навчання безпосередньо на полі бою.

Коли попереду мінні поля не бачені ще з 1943 року – це те, чого не вчать на полігонах. Поради наших союзників щодо тактики й стратегії виявилися непридатними, бо вони в таких умовах не воювали,

– сказав Євген Дикий.

Як приклад, військовослужбовець навів поради наступати цілими бригадами, проламувати лінію оборони, але все це можливе лише за умови переваги у повітрі. Коли ворожа авіація переважає у 10 – 12 разів, діяти у такий спосіб неможливо. У схожих ситуаціях наші союзники ще не були.

Потрібно повністю розробляти свій підхід, адаптовуватися, воювати не бригадами, а переважно ротами й зводами.

Колись у військових академіях всього світу вчитимуть, як ми комбінуємо, з одного боку найсучасніші методи й загальновійськову координацію дій, а з іншого, проводимо певні дії малими ізольованими підрозділами,

– підсумував Євген Дикий.

Як просувається контрнаступ ЗСУ на Півдні