Ми на крок попереду, – боєць ЗСУ про оборону Росії в Криму

Армія Росії в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України панічно готується до оборони. Окупанти будують фортифікаційні споруди в Криму й змінюють місця дислокації літаків та кораблів.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. Він додав, що згодом у Криму відбуватиметься багато "цікавих" подій.

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Росіяни готуються до оборони в Криму

На території тимчасово окупованого Криму росіяни готуються до оборони, тому "перерили" багато пляжів на півострові.

На думку Самойлова, російські загарбники понівечили близько 40 – 50% кримських пляжів. Ворог намагається пропрацювати всі можливі варіанти наступу ЗСУ, навіть найбезглуздіші.

Російська армія готується до висадки десанту на морі, тому будує фортифікаційні споруди на пляжах. Окупанти укріплюють північ та центр Кримського півострову.

Про всі дії ворога нам відомо завдяки величезній мережі партизанів. Щодо Криму ми перебуваємо на крок попереду росіян, які планують оборонні дії,

– сказав боєць ЗСУ.

Як армія Росії в окупованому Криму готується до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Буде багато цікавого

Самойлов розповів, що найближчим часом "бавовни" в Криму буде більше. Російське військове керівництво розуміє, що ЗСУ наближаються, тому перебазовують техніку.

Зокрема, з військового аеродрому в Новофедорівці більшість літаків перебазували на материк до міста Анапа Краснодарського краю. До Новоросійська перепливли декілька кораблів з Севастополя з Чорноморського флоту.

"Росіяни розуміють, що про основні їхні бази відомо абсолютно все: від місця їх розташування й до того, де навколо них стоять системи ППО та як їх обходити", – додав Самойлов.

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