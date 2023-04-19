Чекають на контрнаступ: у Маріуполі помічено рух військової техніки окупантів

Подібна активність росіян у Маріуполі може бути пов'язана із підготовкою окупантів до контрнаступу Збройних Сил України. Там уже відновили військові навчання та починають формувати нові військові частини.

Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, у місті перебуває близько 30 тисяч російських військових.

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У Маріуполі формують нові військові частини

В Маріуполі останнім часом фіксують переміщення російської військової техніки. Великий рух техніки, втім, не спостерігається. Окупанти займають вичікувальну позицію.

Складається таке враження, що вони (росіяни – 24 Канал) завмерли та чекають або на наш контрнаступ, або не зрозуміло на що, власне. Тому великого перекидання резервів, що вони накопичили на фронт, немає,

– розповів Петро Андрющенко.

З одного селища на узбережжі Азовського моря росіяни вже перекинули гарнізон в напрямку Волновахи та Вугледару. Проте у Маріуполі та околицях перманентно перебуває десь 25-30 тисяч військових. Зараз вони відновили навчання та "розконсервували" для цього полігон. Ймовірно, починається нове формування частин.

"Щодо напрямків переміщень, то паливозаправники постійно рухаються у бік Запорізької області та Бердянська. Ожив також інший напрям – Новоазовськ, Волноваха, Вугледар і у зворотний бік", – зазначив Андрющенко.

Це пов'язано з тим, що біля селища Гранітне окупанти повноцінно поновили міст, який раніше був знешкодженим, а потім на його місці була понтонна переправа. Тож тепер на Вугледарський напрямок направляють велику кількість військових та вантажівок з боєкомплектами.

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Кількість російських військових зменшилась

Зараз, за словами Андрющенка, Маріуполь поки завмер. Ймовірно, в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України.

У місті є приблизно 25-30 тисяч військових. Думаю, їх перекидатимуть на інші напрямки, залежно від того, де вони розташовані. Частину точно перекинуть на північ області, частину тримають як резерв, для того, щоб їх можна було швидше перекинути в бік фронту по лінії Бердянська,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Тож частина російських військових має укріплювати Бердянський та частково Запорізький напрямок, частину – перекидатимуть на Вугледарський напрямок. Окремий гарнізон з 5-7 тисяч загарбників, багато з яких мешкають в житловій забудові міста, має захищати Маріуполь. Андрющенко зауважив, що кількість окупаційних військ зменшилась, що зіграє на руку Україні.

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