Хід подій переломлюється: ЗСУ постійно тримають ворога у напрузі на Півдні

Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ активізувалися та почали наступати на Півдні Донеччини. Мовиться про ділянку Новодонецьке – Новомайорське. Та нині Бердянський напрямок має два завдання.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що мовиться про те, аби створити певні пастки для ворога. А також – не дати можливості росіянам перекидати свої сили з Бердянського напрямку, укріплюючи оборону на Мелітопольському.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Лиманському напрямку росіяни продовжують замінювати свої війська на частини 25 армії. Їх сформували та перекинули з території країни-агресорки.

Окрім того, за словами Мусієнка, ворог ще одну російську армію перекидає на Південь. Однак вона менш боєздатна та в меншій чисельності. Утім там все одно є, зокрема, артилерійські бригади. Так загарбники посилюють свою лінію оборони.

На цьому шляху нам дуже важливо розтягнути їхні війська, їхню лінію оборони для того, аби вони не могли концентруватися на якомусь одному напрямку,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Варто зазначити, що Збройні Сили України не мають воювати абсолютно прогнозовано для ворога. Мовляв, якщо в української армії є можливість розширити плацдарм та завдавати ударів – вона це робить.

"Тобто постійно тримається ворог у напрузі. Для того, щоби для нього були певні загадки в нашій стратегії, які він не міг би розгадати", – зауважив Олександр Мусієнко.

На його думку, події розвиваються більш позитивно для ЗСУ, ніж раніше. Однак, це не означає, що найближчими днями варто очікувати стрімких проривів. Для цього треба час, адже росіяни чинять спротив і мають оборонні позиції. А це все треба проходити з боями.

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Хід війни переломлюється

Ворог готується до сценаріїв, подібних тим, що українська армія може прорвати оборону на декількох ділянках. Росіяни кинули на Південь десантників із Пскова. Та їх, зауважив Мусієнко, кинули на фронт виконати "неможливу місію".

Адже ті задачі, про які пишуть російські пропагандисти, мовляв, що окупанти буцімто "ріжуть фланги ЗСУ та візьмуть у котел" – абсолютно неможливі. Підкріплення росіян цементуються у своїх укріпленнях, бліндажах та окопах. І для того, щоби їх вибити звідти, треба буде ще багато часу, зброї та ресурсів.

"Але тенденції, які розвиваються, показують, що наші Сили оборони, військові – молодці. Видно, як переломлюється хід подій. І якби не було, не так стрімко, з боями, складно, але територія звільняється, а ворог зазнає значних втрат", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

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