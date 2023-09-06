Непросте випробування для ЗСУ: які війська Росія зосередила на флангах нашого прориву

Українські військові прорвали першу лінію оборони на деякій ділянці у Запорізькій області. Окупанти перекинули резерви на фланги, які спершу потрібно "прорідити".

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін, прокоментувавши заяву речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна про те, що окупанти розподілили ресурси на трьох лініях оборони як 60% – 20% – 20%.

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Зрозуміло, що окупанти не зможуть буквально замінувати сотні квадратних кілометрів території. Але після прориву першої лінії оборони в українських військових ще буде багато складних завдань.

Неможливо замінувати сотні квадратних кілометрів. Ворог вибрав деякі місця, які насичено замінував. Судячи зі всього, ця територія пройдена на ділянці прориву,

– зауважив Грін.

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Як наголосив Грін, не варто забувати, що поки що українські військові змогли прорватися на ділянці завширшки у близько 12 кілометрів. Ймовірно, зараз цю територію спробують розширити.

З відкритих джерел відомо, що окупанти розмістили на флангах цього виступу дві десантно-штурмові дивізії – 76-ту та 7-му. Востаннє, ймовірно, вони перебували на фронті на Херсонському напрямку. І це досить стійкі формування.

Тоді українські військові вибили значну кількість бронетехніки ворога та велику частину молодшого складу. Хоча за рік ці формування мали достатньо часу на відновлення.

Не думаю, що зараз вийде швидко піти вперед на всі боки. Спершу треба прорідити резерви окупантів, які підійшли. На це може піти 1 – 2 – 3 тижні, після чого можна продовжити наступ. Не чекаю на найближчі три тижні легких динамічних рухів. Через 2 – 3 тижні просування вже будуть цілком можливими та ймовірними,

– розповів Грін.

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