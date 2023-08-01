Зараз відбувається друга фаза контрнаступу: військовий оглядач пояснив етапи дій ЗСУ

Дії ЗСУ на Запоріжжі та Донеччині – це друга фаза контрнаступу. Перша фаза почалася ще на початку червня – це була розвідка боєм, а друга – приблизно з другої половини того ж місяця.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що її сенс – за результатами розвідки боєм розпочати певні дії у смузі забезпечення росіян для прориву.

Дивіться також "Є досягнення і можливість прориву": як західні фахівці оцінили контрнаступ ЗСУ

"Зараз ми спостерігаємо, як ця друга фаза по деяких напрямках вже майже дійшла до свого логічного завершення. По деяких напрямках – посередині, по деяких – ще треба просуватися", – сказав Коваленко.

Логічне завершення другої фази контрнаступу – це вихід на другу лінію оборони окупантів – тобто, основну. Нині, за словами військово-політичного оглядача, Сили оборони вийшли на неї на ділянці між населеними пунктами Роботине та Вербове. Там українська війська пробили "клин", який "упирається" в другу лінію оборони окупантів.

Однак, це ще не означає, що, якщо ЗСУ на неї вийшли, то будуть її одразу проривати. Нині українська армія проводитиме комплекс заходів щодо вирівнювання флангів. А згодом звільнятиме основні опорні пункти на другій лінії оборони ворога – це Роботине та Вербове.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Які етапи має контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Із забезпеченням у росіян буде не дуже

Якщо говорити про іншу локацію, то це рух вниз вздовж річки Мокрі Яли у напрямку Старомлинівки – сама Старомлинівка. По флангах від неї нині триває робота Сил оборони в районі Новодонецького, Новомайорська та в напрямку Керменчика.

Останній населений пункт дуже важливий, адже там є панівна висота. Вона дозволить українській армії мати вогневий контроль не лише над Старомлинівкою, але й над Новопетриківкою та Красною Поляною.

А це – траса, по якій росіяни забезпечують свою артилерію боєприпасами "з коліс". Нині окупанти не використовують стаціонарні склади снарядів, а мають переважно колони логістичного забезпечення.

Якщо буде вогневий контроль над цією трасою, то фактично в радіусі дії цього вогневого контролю неможливо буде росіянам безпечно та хоча б більш-менш якісно забезпечувати свою артилерію боєприпасами,

– сказав Олександр Коваленко.

Що стосується правого флангу від Старомлинівки, то це відповідна робота в районі Приютного, Ремівки та Володиного. Це все "упирається" в Любимівку, Новозлатопіль та Орлинське. Любимівка – це фактично вихід на другу лінію оборони росіян.

Допоки не буде розв'язне питання з флангами, панівними висотами та опорними пунктами, говорити про те, що там відбувається нова фаза наступу – зарано. А коли буде саме прорив другої лінії оборони – то це буде третя фаза контрнаступу.

Що відбувається на фронті