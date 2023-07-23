Мінус 2 роти й 7 складів боєприпасів ворога: Сили оборони мають успіхи на Таврійському напрямку
Джерело:Олександр Тарнавський
Українські захисники роблять "гаряче" російській армії на Таврійському напрямку. Так, за добу Сили оборони знищили 2 роти окупантів, а також 7 складів боєприпасів ворога.
Він також наголосив, що за добу Сили оборони знищили 30 одиниць техніки ворога. Більшість з них становила важка техніка росіян.
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Що відбулося на Таврійському напрямку за добу
Тарнавський зазначив, що на Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Зокрема, це вдається нашим воїнам завдяки успішному враженню ворога вогнем.
Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 211 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 2 роти,
– зазначив він.
Він також зазначив, що за добу було знищено 30 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, Збройні Сили знищили таку російську техніку на Таврійському напрямку:
- 1 танк;
- 7 бойових броньованих машин;
- 12 артилерійських систем та мінометів;
- десяток автомобільної техніки.
Наостанок він зауважив, що впродовж дня було знищено 7 складів ворога. У них окупанти зберігали свої боєприпаси.
Як просувається контрнаступ ЗСУ
- У Генштабі ЗСУ 23 липня повідомили, що наші військові продовжують вести свій контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу проти окупантів.
- Раніше Володимир Зеленський, говорячи про контрнаступальний рух ЗСУ, зазначив, що після повільного початку наступ наших військових починає набирати обертів. Він запевнив, що українські військові щодня просуваються вперед.
- Попри це, Зеленський зазначив, що наша держава готувалася почати контрнаступ ще весною 2023 року. Але завадили цьому брак необхідної кількості боєприпасів та навченого особового складу на західній військовій техніці.
- Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, висловлюючись про контрнаступ наголосив, що цей рух може бути доволі важким для ЗСУ. Зокрема, він припустив, що наступ може тривати "кілька місяців", однак усе ж не відмовляється від думки, що Сили оборони переможуть ворога.