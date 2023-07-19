Будуть сюрпризи, які їх здивують: військовий ЗСУ відповів на оцінки контрнаступу партнерами

Західні аналітики нерідко дають оцінки війні в Україні, зокрема контрнаступу. Мовляв, розуміють, що він просувається не так швидко, як би того хотілося і озвучують свої причини. Утім, сильно зважати на такі аналізи не варто з однієї причини.

Про неї 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський. Він пояснив, на що саме спираються західні партнери у своїх аналізах і наскільки вони є близькими до реальності.

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Оцінки партнерів

На початку липня цього року голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі дав свою оцінку контрнаступу ЗСУ. Зокрема, заявив про просування, але водночас наголосив, що звільнення українських земель буде тривалим та "дуже кривавим". Він додав, не здивований, що контрнаступ просувається трішки повільніше, аніж комусь хотілося б. Війна на папері та справжня війна завжди відрізняються.

"Західні аналітики враховують всі фактори, які є на даному етапі. Ті ж таки мінні поля, відсутність літаків, які б нам могли передати для того, щоб швидше все це уражати. Вони все це враховують, тому таким чином аналізують і дають таку інформацію як буде розвиватися контрнаступ", – відзначив військовий.

Антон Петрівський про оцінки від західних партнерів: дивитись відео

Утім, абсолютно зважати на аналітику не варто, підкреслив військовий ЗСУ. Західні партнери не володіють повною "інформацією про війну, з якою самі не зіштовхувалися".

Тобто війна для західних держав є абсолютно новою. І свою аналітику вони ґрунтують на тому, що бачать, але вони не володіють усією інформацією. Я думаю, від української армії будуть певні сюрпризи, які здивують їх в тому числі,

– додав Петрівський.

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