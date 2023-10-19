Сили оборони знову просунулися у районі Вербового: що відомо про успіх українських воїнів

Сили оборони України після того, як у вересні прорвали оборону росіян під Вербовим, розвивають свій успіх. Так, наші захисники просунулися вперед.

Українські воїни зі складу ОСУВ "Таврія" мали частковий успіх південно-західніше Вербового, що в Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал.

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Сили оборони просунулися у районі Вербового на 400 метрів

За його словами, українські військові на Мелітопольському напрямку просунулися у районі Вербового на 400 метрів.

На Мелітопольському напрямку воїни ОСУВ "Таврія" мали частковий успіх південно-західніше Вербового. Ми просунулися до 400 метрів у визначених напрямках,

– сказав спікер.

Вербове на карті бойових дій

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський у вересні повідомив, що Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового.

Після цього перед українськими військовими потрібно було закріпитися, щоб мати можливість рухатися вперед. Олександр Штупун розповідав, що російські військові в районі Вербового перебувають в обороні.

17 жовтня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони в районі Вербового просунулися приблизно на відстань 1 кілометра.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Олександр Штупун розповів про оперативну обстановку на інших ділянках фронту в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". За його словами, ворог продовжує здійснювати обстріли та проводити наступальні операції.

Так, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів. Ворог провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

За словами спікера, більшість цих бойових зіткнень відбулися у районі Авдіївки та ще більше в Мар'їнці.

Штупун заявив, що росіяни за підтримки авіації продовжують намагатися оточити Авдіївку. Він повідомив, що наші воїни минулої доби відбили 3 атаки ворога і збили черговий штурмовик Су-25. Це вже 5 літак ворога, що було збито на Донеччині за 10 днів.

Росіяни, як розповів Штупун, безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового і Первомайського.

На Мар'їнському напрямку агресор збільшив активність. Сили оборони відбили 17 атак в районі Мар'їнки та ще 4 біля Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку наші захисники завдали втрат окупантам в районі Новомайорського. Крім того, Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі.