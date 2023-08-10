ЗСУ закріплюються під Бахмутом і мали успіх біля Старомайорського, – Генштаб
Сили оборони України ведуть наступальні дії на трьох напрямках. Українські військові мали успіх на деяких ділянках фронту.
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал.
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Ворог суне на Куп'янському та Лиманському напрямках
Українські бійці мали частковий успіх у напрямку Урожайного й південніше та південнно-східніше Старомайорського. Там наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах.
Також на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Андрій Ковальов зазначив, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки.
Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви,
– сказав він.
Також Ковальов розповів, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої", – резюмував речник Генштабу ЗСУ.
Росіяни активізувалися на Сході
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни активізувалися на Сході, адже прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Для виконання цієї цілі ворог не шкодує сил.
- За словами Маляр, росіяни вдалися до так званих "м'ясних штурмів". Українські воїни відбивають атаку за атакою. Маляр розповіла, що ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку на Бахмутський і Куп'янський.
- Найгарячіша ділянка фронту наразі Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ворог намагається прорвати оборону наших військових і триває запекла боротьба.
- На Бахмутському напрямку, як розповіла Маляр, окупанти відчувають паніку через просування українських військ, тож стягують туди авіацію. Також на Бахмутському напрямку побільшало обстрілів.