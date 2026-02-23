"Це посилить потребу у зустрічі лідерів": переговорні групи обговорюватимуть питання ЗАЕС

Володимир Зеленський анонсував ще одну тристоронню зустріч у лютому цього року. Ймовірно, делегації обговорюватимуть питання управління Запорізькою АЕС.

Про це повідомили "Українській правді" джерела в дипломатичних колах.

Які чутливі теми обговорюватимуть сторони під час наступної зустрічі?

За даними джерел, під час наступної зустрічі представників України, Росії та США обговорюватиметься питання контролю та формату управління Запорізькою АЕС, яка нині окупована російськими військами.

Обговорення саме цієї чутливої теми під час мирних перемовин лише посилить потребу у зустрічі очільників ворогуючих країн.

Раніше, президент Зеленський зауважив, що наступна зустріч із представниками США та Росії може відбутись незабаром. Він доручив представникам України на переговорах організувати проведення майбутньої зустрічі на рівні глав держав у Женеві.

Контроль над ЗАЕС: які наразі варіанти пропонують сторони?