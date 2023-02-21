Табу на синій та жовтий: ЗМІ розповіли про вимоги до "шабашу" у Москві на роковини вторгнення
У середу, 22 лютого, на стадіони "Лужники" в Москві окупанти запланували великий концерт-мітинг до роковин вторгнення. Ймовірно, там виступить і сам кривавий диктатор. Тож туди хочуть зігнати масовку. Організатори вже оголосили свої вимоги.
Так, учасникам масовки заборонено приносити з собою плакати, приходити у спеціальному одязі, використовувати логотип метрополітену. Та головне, – під суворою забороною жовтий і синій кольори. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.
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Окупанти поставили суворі вимоги до масовки у "Лужниках"
Учасникам масовки пропонують "продатися" аж за 500 рублів. Однак, за цю "величезну" суму вони повинні продемонструвати підтримку бункерного діда.
Окрім того, до масовки встановили низку вимог. Зокрема:
- прибути до стадіону "Лужники" не пізніше 13:00;
- заборонено приходити в форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену;
- заборонено вдягати щось жовте та синє;
- заборонено приносити з собою плакати, адже їх будуть роздавати вже на місці.
Цікаво, що у масовки вперше почали збирати паспортні дані. Зокрема, такі вимоги надіслав один з організаторів заходу кореспонденту одного з телеграм-каналів. Він попросив вказати прізвище, ім'я і по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, а також дату його видачі.
До речі, у телеграм-каналі також зазначили, торік організатори масовки на концерт річниці анексії Криму не просили паспортних даних, а лише прізвище та ім'я. 500 рублів обіцяють виплатити лише наступного дня після "шабашу".
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Що відомо про концерт-мітинг у Росії
- Раніше у росЗМІ повідомили, що роковини вторгнення в Україну окупанти відзначатимуть 22 лютого на стадіоні "Лужники".
- Це буде мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Загалом для цього заходу планують встановити кілька сцен. Окрім основної , біля стадіону організують зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.
- Також зазначається, що у цьому дійстві візьмуть участь "активісти молодіжних та патріотичних організацій".
- У росЗМІ повідомляли, що, ймовірно, там виступить і сам Путін.
- На "шабаш" в Москві вже почали набирати студентів на захід в Москві. Їм пропонують працювати з 9 ранку до 6 вечора за їжу та "брендоване екіпірування".