Колона з гуманітарною допомогою ООН потрапила під обстріл окупантів на КПВВ "Щастя"

На Донбасі 18 лютого під обстріл бойовиків потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН. Це сталось на КПВВ "Щастя", що в Луганській області.

Колона близько 12:00 поверталась з окупованих територій та проходила перевірку прикордонників на КПВВ. Про обстріл бойовиків повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

До речі Бойовики обстріляли залізницю на Донеччині, коли там перебували робітники

Людей евакуювали

Окупанти відкрили вогонь з великокаліберного кулемета – близько 50 пострілів, міномета 82 міліметри – 3 постріли, гранатомета АГС-17 – 10 пострілів. Стріляли з населеного пункту Весела Гора.

Чотири авто пройшли КПВВ, людей евакуювали в укриття. Однак 8 машин залишилися у міжпозиційній зоні.

На щастя, втрат немає ні серед цивільних, ні серед складу ООС.

Грубе порушення всіх домовленостей

Залужний наголосив, що обстріл є черговим грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та мінських домовленостей.

Особовий склад Об'єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців,

– наголосив командувач ЗСУ.

Зауважимо, спочатку Залужний писав, що обстріляли машини Червоного Хреста, але потім уточнив, що це були авто з гуманітарною допомогою ООН.



Обстріл КПВВ / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Що відомо про загострення на Донбасі

Проросійські бойовики особливо активізувались 17 лютого. Вони обстріляли понад 30 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Під вогонь потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці.

Загалом за добу зафіксували 60 порушень режиму тиші, з них 43 рази окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

У результаті поранили двох військових та двох цивільних людей. Українське МЗС закликало весь світ відреагувати та засудити обстріли на Донбасі.

Текст поста Валерія Залужного:

За уточненою інформацією, це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.​

Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя"

Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з н.п. Весела Гора.

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні.

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Особовий склад Об’єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців.