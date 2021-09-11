Копнув у живіт і вдарив дверима по голові: водій-хам з Запоріжжя отримав покарання

У Запоріжжі 10 вересня водій однієї з маршруток намагався виштовхати 82-річного чоловіка та побив його. Очевидці кажуть, що водій копнув пасажира ногою в живіт та вдарив кулаком в лице.

Причиною агресії водія стала нібито велика сумка чоловіка, який намагався зайти в маршрутку. Інші пасажири викликали поліцію.

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Водія звільнили

Поліція затримала водія маршрутки за підозрою в нанесенні легких тілесних ушкоджень. Однак остаточно злочин кваліфікують після того, коли 82-річний потерпілий пройде усі необхідні обстеження для визначення ступеня важкості травм.

Фірма, в якій працював горе-водій, уже звільнила його. На нього чекає кримінальна відповідальність.

За свій вчинок водій маршрутки може отримати штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень, громадські або виправні роботи, до 6 місяців ув'язнення або обмеження волі до 2 років.

Останні конфлікти в маршрутках

28 серпня 2021 року в Дніпрі дитина отримала опіки в маршрутці через те, що доторкнулася до радіатора, який був відчиненим. Мерія все заперечує.

30 серпня 2021 року в Києві у маршрутці розсипався скляний люк. Уламки пошкодили щонайменше 2 пасажирок, але водій відмовився зупинитися та надати їм медичну допомогу.

3 вересня суд у Львові звільнив від покарання чоловіка, який ще в грудні 2020 року напав на пасажира приміської маршрутки та наніс йому 6 ударів ножем.

У поліції закликали повідомляти за номером 102 про будь-яке свавілля водіїв громадського транспорту, зокрема щодо людей, які мають право на пільговий проїзд (пенсіонерів, ветеранів АТО та інших).