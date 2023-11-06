Удар по головному судноремонтному заводу ЧФ Росії: в ISW проаналізували, як це може вплинути

ЗСУ 4 листопада успішно атакували один з головних суднобудівних заводів Чорноморського флоту Росії, що в окупованому Криму. Унаслідок удару також уразили новітній корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт".

Це значно послаблює потенціал російських військових. Крім того, у ЗСУ наголошують, що такі удари – це дуже сильний морально-психологічний удар по загальному настрою і війська, і флоту росіян у цілому.

До теми Севастополь вже ніколи не буде безпечним, – ЗСУ про влучання у суднобудівний завод у Керчі

В ISW проаналізували удар по заводу й кораблю в Керчі

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що під час ударів по суднобудівному заводу "Залів" було пошкоджено й військово-морське судно проєкту "Каракурт". Опубліковані у мережі супутникові знімки підтверджують, що під час атаки уразили корабель проєкту 22800 "Каракурт", який здатен здійснювати пуски ракет типу "Калібр". Наразі невідомо, які саме пошкодження отримав новітній ракетоносій.

В ISW заявили, що корабель "Аскольд", який створили у межах проєкту "Каракурт", спустили на воду у 2021 році й до цього часу він жодного разу не був залучений до участі в бойових діях. Загалом, суднобудівний завод "Залів" в Керчі планував побудувати 14 військових кораблів для Чорноморського флоту у період з 2016 до 2021 року. Втім, за даними ISW, Росія змогла створити лише 3 корвети типу "Каракурт". Аналітики наголошують, що "Залів" – найбільший суднобудівний й судноремонтний завод у Східній Європі. Ймовірно, це підприємство є основним ремонтним об'єктом для Чорноморського флоту Росії.

Пошкодження заводу наразі також невідомі. Проте в ISW припускають, що цей удар став дуже відчутним для росіян.

ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на Півдні України,

– мовиться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни.

Що відомо про удар по заводу й кораблю в Керчі