Удар по головному судноремонтному заводу ЧФ Росії: в ISW проаналізували, як це може вплинути
Джерело:ISW
ЗСУ 4 листопада успішно атакували один з головних суднобудівних заводів Чорноморського флоту Росії, що в окупованому Криму. Унаслідок удару також уразили новітній корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт".
Це значно послаблює потенціал російських військових. Крім того, у ЗСУ наголошують, що такі удари – це дуже сильний морально-психологічний удар по загальному настрою і війська, і флоту росіян у цілому.
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В ISW проаналізували удар по заводу й кораблю в Керчі
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що під час ударів по суднобудівному заводу "Залів" було пошкоджено й військово-морське судно проєкту "Каракурт". Опубліковані у мережі супутникові знімки підтверджують, що під час атаки уразили корабель проєкту 22800 "Каракурт", який здатен здійснювати пуски ракет типу "Калібр". Наразі невідомо, які саме пошкодження отримав новітній ракетоносій.
В ISW заявили, що корабель "Аскольд", який створили у межах проєкту "Каракурт", спустили на воду у 2021 році й до цього часу він жодного разу не був залучений до участі в бойових діях. Загалом, суднобудівний завод "Залів" в Керчі планував побудувати 14 військових кораблів для Чорноморського флоту у період з 2016 до 2021 року. Втім, за даними ISW, Росія змогла створити лише 3 корвети типу "Каракурт". Аналітики наголошують, що "Залів" – найбільший суднобудівний й судноремонтний завод у Східній Європі. Ймовірно, це підприємство є основним ремонтним об'єктом для Чорноморського флоту Росії.
Пошкодження заводу наразі також невідомі. Проте в ISW припускають, що цей удар став дуже відчутним для росіян.
ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на Півдні України,
– мовиться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни.
Що відомо про удар по заводу й кораблю в Керчі
- У тимчасово окупованому Криму 4 листопада пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада спочатку не коментувала прильоти, а згодом заявила про "легкі ушкодження".
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що під атакою опинився суднобудівний завод "Залів" і новітній корабель-ракетоносій "Каракурт". Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ.
- Російське міноборони спочатку не коментувало атаку. Згодом окупанти визнали, що під атакою дійсно опинився завод та судно. Вони не повідомили про ступінь пошкодження. Разом з тим, вони заявили про "успішно роботу пе-ве-о" й нібито збиття 13 із 15 ракет, якими "намагалися атакувати Крим".