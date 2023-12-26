"А якби Україна мала ATACMS і Taurus": Бен Годжес відреагував на удар по ВДК "Новочеркаськ"
Джерело:Бен Годжес
Українські військові можуть вигнати росіян із Криму за наявності відповідного озброєння. Саме від партнерів України залежить, чи росіяни продовжуватимуть використовувати анексований Крим проти українців.
Таку думку висловив колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес, прокоментувавши у мережі X знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ", інформує 24 Канал.
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Україні потрібні далекобійні ракети
Генерал наголосив, що російські окупанти не змогли б використовувати цивільну інфраструктуру для атак в окупованому Криму, якби українські союзники та партнери надали Силам оборони більше далекобійних ракет.
Якби в України була ще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow або SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою. Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на Півдні України, ні Керченського мосту,
– зазначив Бен Годжес.
Нагадаємо, після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив. Там зазначили, що поки Берлін не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Про причини такого рішення у Берліні не сказали.
Зауважте! Далекобійні ракети справді допомагають Силам оборони нищити судна ЧФ Росії, які окупанти використовують для перевезення військових вантажів на фронт та атак на українські міста. Загалом ЗСУ змогли успішно атакувати 16 російських військових кораблів. 11 із них було знищено, зокрема ракетний крейсер "Москва".
Після ракетної атаки ЗСУ на порт Бердянська в березні 2022 року було затоплено ВДК "Саратов". Ще два ВДК, "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков" тоді ж зазнали пошкоджень. У серпні 2023 року морські безпілотники атакували ВДК "Оленьогірський гірник".
Що відомо про ВДК "Новочеркаськ"
- ВДК "Новочеркаськ" може перевозити 10 середніх танків та 340 осіб особового складу, або до 480 тонн вантажу. Штатний екіпаж корабля – 87 осіб. Його, ймовірно, використовували для доставлення зброї та боєприпасів до Криму, щоб не наражати на ризик Кримський міст.
- Проте уночі проти 26 грудня корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі тимчасово анексованої Феодосії був атакований крилатими ракетами.
- У мережі з'явилася фотографія великого десантного корабля "Новочеркаськ" після ракетного удару. На фото видно, що вся передня половина корабля тепер під водою або повністю знищена.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що ВДК "Новочеркаськ" міг використовуватися для перевезення боєприпасів та зброї, у тому числі "Шахедів". Він також звернув увагу на потужну детонацію на кораблі після удару.
- У Росії вже підтвердили, що великий десантний корабель в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що буцім відразу ж збили два українських Су-24.