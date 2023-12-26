Не лише "Новочеркаськ": який ще корабель росіян пішов під воду у Феодосії – супутникові знімки

Російський флот у тимчасово окупованому Криму був знову під ударом. Крім занурення під воду великого десантного корабля, згодом стало відомо про інше судно, що суттєво постраждало.

У вівторок вранці, 26 грудня, у Повітряних силах підтвердили ураження корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії в районі Феодосії. Водночас ЗМІ публікують супутникові знімки, на яких видно пошкодження "УТС-150".

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Ураження флоту Росії в Криму

Зазначимо, що "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель окупантів. Він базувався в цьому порту Криму щонайменше з 2007 року. Ураження судна підтверджують кадри, які зафіксував супутник сервісу Planet Labs.

Корабель росіян "УТС-150" був уражений / Знімки опубліковані виданням "Радіо Свобода"

Водночас на світлинах можна побачити й впевнитись, що внаслідок удару корабель "Новочеркаськ" частково пішов під воду. Це судно було здатне перевозити військову техніку, зокрема навіть танки.

Створювали ВДК у Польщі, Росія взяла його не озброєння ще в далекому 1987 році. У 1998 році "Новочеркаськ" ввели до складу сил 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії.

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Після цієї атаки та успішного ураження російського флоту командувача Повітряних сил України окупанти "оголосили у розшук". Вочевидь, це лише підтверджує ефективність його роботи.

"А флоту на Росії стає все менше. Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", – зазначав Олещук.

Водночас військові експерти діляться думками стосовно того, за допомогою якої зброї Україна могла завдати удару по порту Феодосії. Не включено, що це були або ракети Storm Shadow, або Scalp, які нам передав Захід.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що на борту ВДК "Новочеркаськ" було 98 моряків, серед них щонайменше два офіцери: Іван Івашев та командир корабля Микола Степаненко. У Росії хоч і визнали цей удар, однак поспішили запевнити, що нібито "ніхто не постраждав".