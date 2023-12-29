Окупанти підтвердили загибель 74 моряків після атаки на "Новочеркаськ": фото документа ВМФ Росії
Джерело:Центр національного спротиву
Росіяни підтвердили загибель 74 моряків, які перебували на ВДК "Новочеркаськ" під час атаки Повітряних сил на Феодосію. Однак вже класично одразу після окупанти почали оперативно видаляти цю інформацію з медіа.
Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці. У ньому зазначається, що більша частина особового складу після удару по десантному кораблю "відправилася до Кобзона".
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Наслідки удару по "Новочеркаську"
Спеціалісти "Кібер Спротиву" отримали у розпорядження офіційний лист головкома Військово-морського флоту Росії, у якому той пропонує оголосити дводенний траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 моряків. Доступ до документа вдалося отримати завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з каналу "Росія 1".
У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення,
– зазначають активісти.
Військово-морські сили Росії підтвердив втрати особового складу / Центр національного спротиву
Кримські медіа вже почали поширювати пресреліз ВМФ Росії, однак низка з них раптово почала видаляти свої публікації. Однак опубліковане в мережі назавжди лишається в мережі.
Як зазначає Центр національного спротиву, командуванню, ймовірно, не дуже подобається політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Є підстави вважати, що головком флоту Ніколай Євменов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.
Знищення російського корабля
- Вночі 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, які супроводжувалися пожежею та детонацією. Згодом стало відомо, що Повітряні сили вразили крилатими ракетами великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перебував там у порту.
- У мережі одразу почали припускати, що на борту були важливі для росіян боєприпаси. Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що на борту враженого корабля були "Шахеди", через що судно так потужно палало. Від російського корабля практично нічого не лишилося – уламки корабля збирали по всій Феодосії.
- Одразу після удару з порту Феодосії зникла ціла низка кораблів. На місці залишилися лише один суховантаж і напівзатоплений внаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Вони – на причалі, на півдні від місця влучання.