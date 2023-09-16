Україна морським дроном підбила ракетний корабель "Самум": у мережі показали його стан

Поблизу Севастопольської бухти було уражено російський ракетний корабель "Самум". Згодом у мережі з'явилися світлини судна, підбитого українським морським дроном.

Власне, цю операцію провели спецслужби нашої держави за допомогою експериментальних безпілотників Sea Baby. Про неї стало відомо 15 вересня. А уже наступного дня з'явилось фото, на якому можна розгледіти пошкодження "Самума".

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Російський корабель частково пішов під воду

На світлині, яку поширюють користувачі, можна побачити "Самум", задня частина якого опустилась під воду. І схоже, що російські окупанти не зможуть певний час використовувати це ракетне судно.



Корабель "Самум" був уражений внаслідок атаки морського дрона / Фото з соцмережі X, раніше відомій як твітер

Водночас проросійські блогери заявляють, що нібито судно "не постраждало" та "перебуває на службі". Однак світлина, наведена вище, засвідчує, що загарбники змушені були відбуксовувати "Самум" до найближчого пункту дислокації.

Як пишуть у Defense Express, пошкоджено корабель було саме з правого боку. Там також зазначають, що під великим питанням, як Росія збирається ремонтувати судно, оскільки було пошкоджено силову установку М-10, для виготовлення якої потрібні спеціальні деталі.



СБУ уразила російський ракетний корабель / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! "Самум" перебуває у складі 41-ї бригади ракетних катерів так званої Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. У 2016 році цей корабель визнали найкращим серед суден другого рангу ворожого флоту.

Варто наголосити, що під час цієї операції висота хвиль була від 1,5 до 2 метрів. І це вже не перша така операція українських спецслужб.

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У ніч проти 13 вересня було уражено російський підводний човен "Ростов-на-Дону", а також великий десантник "Мінськ" в районі тимчасово окупованого Криму.