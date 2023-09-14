Окупанти знову бідкаються про атаку на корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов"

Російські загарбники продовжують бідкатись на нібито нові атаки кораблів. Так, їм знову примарилось, що невідомі морські катера атакували патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов".

Атака нібито сталася 14 вересня близько 5:00 ранку. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Удар по Чорноморському флоту Росії усе ж був, військові кораблі просили про евакуацію, – ЗМІ

Окупанти знову бідкаються про атаку на корабель

За даними росЗМІ, буцімто була спроба атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря. Традиційно, загарбники звинуватили у цьому Збройні Сили України.

Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля,

– стверджують окупанти.

До речі, 13 вересня пропагандисти також заявляли, що в акваторії Чорного моря морською авіацією Чорноморського флоту нібито було виявлено та знищено 3 безекіпажні катери.

"Сергій Котов" – модульний патрульний корабель. Один із найновіших кораблів у військово-морському флоті Росії. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії.

Однак як нам відомо, інформація про нібито відбиття атаки – зазвичай не є правдивою. Оскільки пізніше виявляється, що ворожі кораблі зазнають серйозних пошкоджень.

Інші подібні "атаки"

Нагадаємо, що раніше у Росії заявляли, що у ніч на 25 липня ЗСУ нібито намагалися атакувати російський патрульний корабель "Сергій Котов". У Росії розповідали, що "атаку" нібито було відбито. Проте тепер росіяни не надто поспішають вірити повідомленням пропагандистів.

1 серпня окупанти також звинуватили Україну у спробі атакувати морськими БпЛА патрульні кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков". У міноборони Росії заявляли, що Україна нібито здійснила "безуспішну спробу атакувати трьома безекіпажними катерами кораблі Чорноморського флоту" за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.