Корабель ВМС США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену: хто їх випустив

Військовий корабель Сполучених Штатів 19 жовтня перехопив кілька ракет, патрулюючи в акваторії Близького Сходу. Зокрема, інцидент стався поблизу узбережжя Ємену.

За попередніми даними було випущено близько 2 – 3 ракет. Усіх їх успішно зміг перехопити американський корабель.

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Що відомо про інцидент з кораблем США і ракетами

Журналісти, посилаючись на американських чиновників, зазначили, що ракети по кораблю випустили підтримувані Іраном бойовики хусити, які беруть участь у безперервному конфлікті в Ємені. За словами одного з чиновників, було перехоплено приблизно 2 – 3 ракети.

Наразі офіційні особи у США зазначили, що незрозуміло, на що саме були націлені ракети. За попередніми даними, їх могли пустити по судну USS Carney або в бік іншої цілі.

До того ж прессекретар Пентагону Патрік Райдер зазначив, що інформація про атаку все ще обробляється. Він наголосив, що Міноборони США не може точно сказати, на що були націлені ракети та, додатково до них, безпілотники.

Вони були запущені з Ємену, прямуючи на Північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі,

– наголосив він.

За словами американського чиновника, жоден з моряків на борту судна не постраждав.

Автори матеріалу підкреслили, що інцидент стався на тлі високого занепокоєння щодо можливої ​​агресії Ірану, оскільки напруга на Близькому Сході продовжує зростати після атаки ХАМАС в Ізраїлі. Водночас Іран уже давно підтримує ХАМАС.

Журналісти наголосили, що 18 жовтня військовий корабель США USS Carney пройшов через Суецький канал у Червоне море. У командуванні сил флоту США заявили, що судно "допоможе встановити безпеку на морі та стабільність на Близькому Сході".

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