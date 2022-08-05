Під ударом був Корабельний район: перші подробиці про нічний та ранковий обстріли Миколаєва

російські окупанти вночі та зранку чергове обстріляли Миколаїв – Корабельний район. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив перші подробиці обстрілів. Ворог атакував Миколаїв близько 1 ночі і зранку – о 7 годині.

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Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо,

– повідомив Віталій Кім.

Внаслідок атаки сталась пожежа на відкритій території – її спричинило падіння боєприпасів та їх уламки.

росіяни гатили з РСЗВ та "Піонів"

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Зокрема, пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук також повідомив, що російські війська використали вночі касетні снаряди.

Окупанти нещадно обстрілюють Миколаїв: ситуація в місті

російські військові буквально щодня обстрілюють Миколаїв. 4 серпня окупанти завдали масованого удару по місту, використовували реактивні системи залпового вогню типу "Смерч".

Наразі в Миколаєві залишається близько 200 тисяч людей. Це трохи менше половини населення міста до війни.

Гуманітарна ситуація в місті є досить складною. Серйозною проблемою досі лишається постачання води.

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