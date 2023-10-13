Виникли величезні проблеми: чи можуть підбиті кораблі Росії запускати ракети

Україна продовжує завдавати ударів по російських кораблях, які перебувають у Чорному морі. Пошкоджені судна тепер потрібно відтягувати до берегів і ремонтувати.

Російські ракетоносії, які були пошкоджені біля Севастополя, потребують серйозного ремонту, який не можна провести у відкритому морі. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що їх треба відтягнути до причалів, а звідти вони вже не зможуть атакувати.

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Чи може Росія атакувати з підбитих кораблів

В окупантів виникли серйозні проблеми з ремонтом кораблів і налагодженням управлінням, бо для запуску ракети потрібна ціла низка процесів. Щобільше, пошкодження в основному припадають на енергоустановки та двигуни, а це означає, що корабель знеструмлюється і режим запуску ракет не працює.

За великим рахунком корабель повністю виходить з ладу поки його не відремонтують і він не пройде ходові випробування. Це великий процес і я не думаю, що росіяни візьмуть на себе сміливість з підбитого корабля запускати ракети,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що технічно це недопустимо, але від росіян можна очікувати чого завгодно.

Роман Світан пояснив, чи зможе Росія атакувати з підбитих кораблів: дивіться відео

Атаки на російські кораблі: що відомо