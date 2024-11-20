У Чорному морі є багато російських ракетоносіїв: можуть запустити понад 20 "Калібрів"

Росія вивела у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями "Калібрів". Загальний залп ракет сягає понад 20 одиниць, тож загроза їхнього застосування проти України досі існує.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Військово-морських сил. Крім того, носії "Калібрів" є і в Середземному морі.

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Скільки ракетоносіїв є у Чорному морі

У ранковому зведенні ВМС повідомили, що станом на 20 листопада у Чорному морі є ракетоносії "Калібрів". Так, в акваторії є 6 ворожих кораблів.

Загальний залп "Калібрів" може сягати 23 ракет. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.

За інформацією ВМС України, у Середземному морі також є ворожі кораблі. Там перебуває 3 ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів".



Ракетоносії "Калібрів" в акваторії морів / Інфографіка ВМС

Варто наголосити, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв напередодні – 19 листопада. Станом на 18 листопада у Чорному морі було лише 2 ракетоносії, а вже наступного дня їхня кількість збільшилася втричі – до 6. Відтак, другий день поспіль у Чорному морі перебувають 6 ракетоносіїв.

Крім того, посольство США у Києві попередили, що Росія може завдати потужного удару по Україні 20 листопада 2024 року. Крім цього, Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян, дослухатися до сигналів повітряної тривоги і в разі небезпеки – відразу йти в укриття.

До слова, ворог атакував Україну "Калібрами" під час масованої атаки 17 листопада. Точна кількість запущених ракет невідома, адже у звіті Повітряні сили вказали загальну кількість запущених крилатих ракет (типу Х-101 і "Калібр"). До цього дня ворог не атакував масовано цим типом ракет.

Були лише поодинокі пуски, а перед масованою атакою 17 листопада ворог востаннє запускав "Калібри" 4 вересня та 8 липня.