Кораблі Росії зайшли у Чорне море

Російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" 17 квітня зайшли в акваторію Чорного моря. У Кремлі пояснюють це "військовими навчаннями".
Джерело:24 канал
Як пишуть російські ЗМІ, до акваторії Чорного моря зайшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Серед них десантні та артилерійські судна.
Важливо Росія закриває акваторію Чорного моря: в ЄС пообіцяли розглянути такі провокації Кремля
Відомо, що ще вчора, 16 квітня, кораблі Росії пройшли протоку Дарданелли. Після цього вони рухалися Мармуровим морем, перетнули протоку Босфор та 17 квітня вийшли у Чорне море.
Що відомо про судна Росії
У Міноборони Росії заявили, що до Чорного моря увійшли:
- 3 артилерійських катери;
- 8 десантних катерів, с
- судна, які забезпечували перехід з Каспійського до Чорного моря.
Яка зараз ситуація у Чорному морі
- Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.
- У МЗС України заявили, що такі дії Росії є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.
- Раніше у США казали, що відправлять у Чорне море свої військові судна. Однак згодом від ідеї відмовилися, аби не спровокувати посилення російської агресії проти України.
Додамо, що Кремль вже тривалий час нарощує військову присутність біля кордонів України. Держава-агресорка стягує сили у Воронезьку, Ростовську та Брянській області та в окупований Крим.