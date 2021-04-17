Кораблі Росії зайшли у Чорне море

Російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" 17 квітня зайшли в акваторію Чорного моря. У Кремлі пояснюють це "військовими навчаннями".

Як пишуть російські ЗМІ, до акваторії Чорного моря зайшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Серед них десантні та артилерійські судна.

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Відомо, що ще вчора, 16 квітня, кораблі Росії пройшли протоку Дарданелли. Після цього вони рухалися Мармуровим морем, перетнули протоку Босфор та 17 квітня вийшли у Чорне море.

Що відомо про судна Росії

У Міноборони Росії заявили, що до Чорного моря увійшли:

3 артилерійських катери;

8 десантних катерів, с

судна, які забезпечували перехід з Каспійського до Чорного моря.

Яка зараз ситуація у Чорному морі

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

з наступного тижня до жовтня 2021 року в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань. У МЗС України заявили, що такі дії Росії є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави. Раніше у США казали, що відправлять у Чорне море свої військові судна. Однак згодом від ідеї відмовилися, аби не спровокувати посилення російської агресії проти України.

Раніше Росія перекинула ескадрилью штурмовиків і підрозділи 58 армії на навчання до Криму.

Додамо, що Кремль вже тривалий час нарощує військову присутність біля кордонів України. Держава-агресорка стягує сили у Воронезьку, Ростовську та Брянській області та в окупований Крим.