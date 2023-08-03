Пропагандиста Корчевнікова поплющило через тризуб на "Батьківщині-Матері"

Російський актор та пропагандист "плювався від злості" від факту демонтажу радянського герба з "Батьківщини-Матері". Зокрема, він ніс ахінею про "згвалтування російської жінки"

Російський пропагандист надзвичайно любить Радянський Союз та досі виношує його спадок. Саме тому він в істериці від декомунізації українського пам'ятника.

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Істерика російського пропагандиста

Російський імперець Борис Корчевніков видав цілий істеричний монолог щодо декомунізації "Батьківщини-матері". Зокрема, назвав зняття герба СРСР з памятнику "згвалтуванням російської жінки". Згодом він почав нести маячню про її "звільнення російським солдатом", якого він назвав "сином" та "помсту".

Вона каже: "Прийди, російський солдате, прийди, мій сину, і захисти мене!",

– викрикував Корчевніков.

Також він почав порівнювати герб України та символ СРСР. Пропагандист стверджував, що пам'ятник розбирають і взагалі, що вона "неначе здається". Корчевніков активно намагався "зіграти роль пам'ятника" та нібито з його слів кричав про "звільнення". У моменти істерики Корчевніков навіть ілюстрував руками герб України.

Корчевніков ілюструє герб України / пропагандистські ЗМІ

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Декомунізація "Батьківщини-матері"