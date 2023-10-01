Перед носом в агресора: на білоруському кордоні розмістили банери зі словами подяки захисникам

Це зробили до Дня захисників і захисниць України. Також прикордонники вшанували наших Героїв хвилиною мовчання.

Сьогодні наша держава відзначає День захисників і захисниць України. Раніше свято мало дату 14 жовтня і збігалося із Покровою та днем створення УПА. Тепер же через реформу церковного календаря ми уперше святкуємо 1 жовтня.

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Що написано на банерах

Борди знаходяться на лінії кордону з Республікою Білорусь на багатьох напрямках як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію,

– зазначили в ДПСУ.

Серію банерів до Дня захисників та захисниць України розмістили на українсько-білоруському кордоні українські захисники спільно з білоруськими патріотами.

Патріотичні банери на кордоні Білорусі / Фото ДПСУ

Також у дописі Державна прикордонна служба України привітала всіх, хто бореться за свободу України від російських окупантів.

ДПСУ виклали ролики, де чутно, як білоруською мовою закликають ушанувати пам'ять загиблих під час російсько-української війни.

Вшануємо пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України, – військовослужбовців, мирних цивільних, дорослих і дітей – усіх тих, хто міг би бути живий, якби цю війну не почала Росія,

– сказано там.

Із боку білорусів не долинуло жодного звуку.

Хвилина мовчання на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео

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Вшанування пам'яті полеглих