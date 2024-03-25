На Вінниччині біля кордону з Молдовою ввели додаткові обмеження для чоловіків
Прикордонники заборонили в'їзд у межах кількох громад, зокрема, з метою туризму, відпочинку та рибальства.
У межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років
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В'їзд дозволили особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи. Варто зазначити, що обмеження не стосуються також осіб, які прямують транзитом.
В’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення,
– додають у прикордонному загоні.
Також у вказаних громадах та населених пунктах заборонено перебувати на берегах річки Дністер на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня – з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня – з 20:00 до 06:00.
Обмеження не поширюються на представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.
Що відбувається на кордоні: останні новини
- На кордоні із Молдовою зупинили групу із 4 "попів". Щоправда, справжнім священником з них виявився лише один – чинний клірик церкви московського патріархату. Саме він позичив товаришам по рясі. Як з'ясувалося, ухилянти заплатили за перетин кордону 12 тисяч доларів.
- На Закарпатті прикордонники були змушені відкрити вогонь, аби затримати ухилянтів із 6 різних регіонів України. Порушники заплатили по 8 тисяч доларів кожен. За це організатори втечі обіцяли переправити їх до Угорщини.
- У Чернівецькій області затримали чоловіка на велосипеді, який проїхав з Миколаєва до Румунії. Цим "спортсменом" виявився мешканець Одещини. Затриманий зізнався, що він придбав у Миколаєві велосипед, а потім своїм ходом дістався прикордоння. Задля цього "марафонець" подолав понад 750 кілометрів.