Фортифікаційні споруди та посилена увага: що відбувається на кордоні з Молдовою

З початку повномасштабного вторгнення наші Сили оборони посилили напрямок біля Придністров'я. Адже це територія, на якій з 1992 року перебувають російські збройні сили.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у ефірі телемарафону, яка наразі ситуація на кордонах з Молдовою. За його словами, Україна досі посилює цей напрямок, пише 24 Канал.

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Що відбувається на кордоні з Молдовою

Відбувається не тільки посилення підрозділами, але й проведення всіх необхідних інженерно-фортифікаційних робіт, щоб Сили оборони могли здійснювати всі потрібні заходи, перебуваючи на цьому напрямку,

– заявив Андрій Демченко.

За його словами, і кордону з Молдовою на напрямку Придністров'я, і кордону з Білоруссю, як і кордону з Росією, Україна приділяє важливу увагу. Адже окупанти, за необхідності, в будь-який момент можуть вдатись до провокацій.

Що відомо про ситуацію з Молдовою: коротко