ЗСУ звільнили б Білорусь від Лукашенка за кілька днів, – експерт про загрозу з півночі

Якщо порівняти довгий потенційний білоруський фронт, то вздовж державного кордону, росіяни та білоруси розмістили до 10 батальйоно-тактичних груп – це не більше 10 тисяч людей.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що, наприклад, зараз на правому березі Херсону зараз 25-30 тисяч людей. Це дуже велика різниця – Бахмут атакує зараз приблизно така сама кількість військ, що і перебувають в Білорусі.

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Роман Світан каже, що мовиться про кількадесят кілометрів навколо Бахмуту – а в атаці понад 10 тисяч військових, варто нагадати, що там воюють ПВК.

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"Така кількість військ на українсько-білоруському кордоні не свідчить нам про якусь військову проблему, це свідчить про протилежне – Білорусь повністю "оголена", – додає військовий.

Якщо зараз українське військово-політичне керівництво вирішить звільнити Білорусь від Лукашенка – на це піде кілька днів. На мою думку, те, що зараз відбувається у Білорусі – саме наслідок того, що вони розуміють потенціал ЗСУ,

– каже Світан.

За словами льотчика-інструктора, звільнення Білорусі скоротить протяжність фронту, адже у нас із білорусами довший кордон, аніж у білорусів з росіянами.

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