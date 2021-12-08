На кордоні Польщі й Білорусі виявили ще одного загиблого
8 грудня 2021 , 17:09Читать новость на русском
Джерело:PAP
Тіло чоловіка знайшли 7 грудня у лісі неподалік Вільхівки. Він мав рюкзак та нігерійський паспорт. Знайшли мертвого польські солдати приблизно за 9 км від білоруського кордону.
У місцевій поліції намагаються встановити особу загиблого. За словами правоохоронця Томаша Крупи, невідомо, чи справді загиблий був громадянином Нігерії.
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Тіло відправили на судово-медичну експертизу. Співробітники поліції через інцидент перебувають під наглядом прокурора.До слова. Наразі офіційно не підтверджено, однак є ймовірність, що загиблий – один з мігрантів, які вже тривалий час перебувають на кордоні.
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Загиблі мігранти
- Станом на жовтень 2021 року Польща заявляла, що за час кризи виявила на кордоні тіла 5 загиблих біженців.
- Однак 8 листопада ситуація загострилась, адже мігранти взялися силою проривати кордон. Після цього жертв побільшало.
- Почали гинути і діти. Зокрема, 18 листопада стало відомо про смерть 1-річної дитини мігрантів.
Що відомо про міграційну кризу
- Ще 8 листопада кілька тисяч мігрантів з Білорусі спробували прорвати кордон Польщі.
- Влада Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні, а також відправила військових та поліцейських на місце події.
- Важливо, що мігранти поводяться досить агресивно. Вони використовують проти прикордонників світлошумові гранати та прориваються силою.
- У ЄС припускають, що криза створена штучно і до цього причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.