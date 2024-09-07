У Польщі біля кордону з Білоруссю знайшли невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби

У польському селі Стара Камьонка, неподалік кордону з Білоруссю виявили невідомий об'єкт із кириличним надписом. Його вже передали на вивчення спецслужбам.

За попередніми даними, це може бути білоруська метеорологічна куля. Однак остаточно, що саме це був за предмет, має визначити детальний аналіз фахівців.

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Що відомо про невідомий об'єкт біля кордону Польщі з Білоруссю

Речник пресслужби поліції Підляського воєводства Польщі Конрад Карвацький повідомив, що 7 вересня близько 8 години ранку в полі поблизу села Стара Камьонка було виявлено непізнаний об'єкт. Його передали польським спецслужбам для подальшого розслідування.

Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб, наголосив, що виявлений об'єкт з написами кирилицею, швидше за все, є метеорологічною кулею.

На місце події прибула поліція, а також був залучений собака-сапер. Ми перевірили, що це за предмет. Усе вказує на те, що це метеорологічна куля,

– зауважив він.

Добжинський також нагадав, що нещодавно в цьому ж районі виявляли ще одну метеорологічну кулю. Польський речник зауважив, що, ймовірно, в цьому районі є їхня зона польоту.

До слова, 26 серпня російський безпілотник "Шахед", імовірно, увійшов у повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ зазначали, що безпілотник перебував у небі країни приблизно 33 хвилини, після чого зник з радарів.

Обстеження території потенційного падіння "Шахеда" тривало 10 днів. Зрештою стало відомо, що уламків російського безпілотника не виявили, тому всі пошуки припинили.