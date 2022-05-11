На кордоні з Придністров’ям ситуація стабільна та контрольована, – ОК "Південь"

Придністров'я все ще залишається територією, звідки можна очікувати провокацій з боку Росії.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у так званій "ПМР" російські війська перебувають у повній бойовій готовності.

До теми Активність окупантів на Сході та ситуація Придністров'ї: карта бойових дій станом на 11 травня

В прикордонних з Придністров’ям районах ситуація стабільна

Водночас оперативне командування “Південь” запевняє, що наразі в прикордонних з Придністров’ям районах ситуація стабільна та контрольована.

Зокрема на Одещині для захисту цивільних людей, а також військових та цивільних об’єктів від нападу відбувається виявлення та знешкодження диверсійних груп Росії.

Додамо, що сьогодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українське командування видало відповідні розпорядження для повного контролю ситуації на придністровському напрямку.

Росія намагається нагнітати ситуацію на Півдні

На Одещині ворог продовжує чинити психологічний тиск на мешканців прикордонних з невизнаним Придністров'ям районів. Збройні формування окупованого Росією регіону Молдови переведені у повну бойову готовність. Проте оперативне командування "Південь" запевняє, що українські сили оборони регіону готові до ефективної протидії.

За повідомленнями ОК "Південь", ворог залякує блокуванням українського регіону, завдавши повторних ракетних ударів по Дністровському мосту, а також інформацією про те, що збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ були переведені у повну бойову готовність.

Ситуація у Придністров'ї: ризики для України

У розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що через провали у війні проти України диктатор Путін може спровокувати війну у невизнаному Придністров'ї.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що наразі це здійснити неможливо. На його думку, на це вказують кілька нюансів, зокрема те, що з 2014 року серйозного озброєння чи техніки на цій території не спостерігалося.

8 травня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що на Бессарабському напрямку ситуація залишається напруженою. Збройні формування окупованого Росією регіону Молдови Придністров'я перебувають у бойовій готовності, а таким чином країна-агресорка може створити ще один фронт на південному кордоні України.

Водночас в МВС України вважають, що Росія не буде нападати з невизнаного Придністров'я. Ба більше, росіяни начебто готуються в "ПМР" до оборони. Саме для цього вони встановлюють блокпости та перекривають дороги.

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