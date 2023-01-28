На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вперто вдавав з себе жінку

На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Таким чином військовозобов'язаний хотів незаконно перетнути кордон.

Держприкордонслужба повідомила, що сталося це ввечері 27 січня. Чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, зупинили прикордонники відділу "Вилок" у ході реалізації оперативної інформації.

Увага Де в Україні найбільше ухилянтів від мобілізації: дані за областями

Учора троє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Усі вони виявились військовозобов'язаними, проте один до останнього намагався вдавати із себе жінку. Зрештою він зізнався в омані,

– йдеться у повідомленні.



Ухилянт вперто вдавав із себе жінку, щоб перетнути кордон / Фото ДПСУ

Зрештою, чоловік таки зізнався / Фото ДПСУ

Зазначають, що незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації. За це на чоловіків склали адмінпротоколи, а справи скерували до суду.

Коротко про те, яка ситуація в Україні з ухилянтами

Під час дії воєнного стану в Україні за незаконний перетин кордону ухилянтові щонайменше доведеться заплатити штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів. У гіршому випадку на нього очікує позбавлення волі на строк від трьох до 5 років.

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація з ухилянтами. За словами начальника управління персоналу Романа Горбача, ця кількість не є значною.

У Держприкордонслужбі раніше розповіли, що найбільша група тих, хто намагався незаконно перебратися через кордон, складалася з 14 людей. Серед них було 8 дітей, 4 жінки, а також 2 чоловіків. Групу виявили співробітники прикордонного пункту "Лужанка".

Ще якось 10 чоловіків намагалися нелегально виїхати до Румунії: п'ятьох із них затримали на ділянках "Яблунівка" та "Тячів", інших п'ятьох – на "Діловому" та "Дяковому".

До теми Кого найбільше зараз потребує армія, і деталі мобілізації: у ЗСУ відповіли на топзапитання