Дуже наочно: по пропагандистах на Запоріжжі "прилетіло", коли вони висвітлювали обстріли

Бориса Максудова поранило на Запоріжжі. Він є кореспондентом пропагандистського каналу "Росія 24".

За останні дні це вже не перший приліт по російських пропагандистах. Раніше загинула актриса і "волонтерка" Поліна Мєньших – вона приїхала до окупантів із концертом, але дослухати його до кінця росіянам не вдалося. Удар по російській 810 Севастопольській бригаді морської піхоти є відплатою за удар по українській 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

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Що відомо про приліт по пропагандистах на Запоріжжі

У російському міноборони визнали, що Максудова було поранено під час обстрілу. Він дістав осколкове поранення. Там указали, що чоловіка евакуювали, а його життю нібито нічого не загрожує.

Про обставини обстрілу росіяни повідомили коротко, мовляв, ЗСУ вдарили дроном по групі "журналістів".

Які новини в росіян

Не всі росіяни хочуть воювати. Наприклад, у Москві хлопець застрелився просто у тирі. Друзі хлопця, які прочитали його записку, попереджали стрілецький клуб про те, що може статися, але там не сприйняли інформацію всерйоз.

А Шойгу приховує просування українських військ на лівому березі Дніпра від свого шефа Путіна. Хоча російські "воєнкори" давно верещать про це, а окупаційна "влада" рекомендує своїм посіпакам забратися з Олешок.

Дуже кумедним є той факт, що пропагандисти готували матеріал про обстріли, коли по них ударили наші військові. Можливо, ця наочність відучить їх відвідувати тимчасово окуповані території.