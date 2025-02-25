Європа пропонувала Україні взаємовигідну угоду щодо корисних копалин, – єврокомісар

Європа долучається до розв'язання питань щодо корисних копалин. Під час візиту до Києва 24 лютого посадовці ЄС запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство AFP. Ця потенційна угода може стати відповіддю США на їхні пропозиції.

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ЄС пропонує свою угоду про корисні копалини

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запропонували Україні надати Європі копалини, яких їй не вистачає, в обмін на співпрацю. Повідомляється, що така угода обов'язково буде взаємовигідною.

21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, можуть бути надані Україною в рамках взаємовигідного партнерства,

– заявив у Києві Стефан Сежурне.

Україна має різномаїття корисних копалин, наприклад марганець, титан, графіт і літій тощо. Сполучені Штати прагнуть обміняти ресурси на борг України за допомогу під час повномасштабного вторгнення. Київ відмовлявся підписувати цю угоду, адже в ній не було необхідних гарантій безпеки, а її сума вдвічі більша за вартість отриманої допомоги.

Натомість Європа готова йти на співпрацю з Україною, повідомив єврокомісар. Про деталі потенційної угоди, яку пропонує ЄС, Сежурне не розповів.

Лідери країн ЄС і НАТО приїхали до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Вони висловили підтримку нашій державі та говорили про захист і подальшу спільну роботу.

Трамп і Зеленський зустрінуться для підписання угоди

У понеділок, 24 лютого, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч у Білому домі з Володимиром Зеленським, яка може відбутися цього або наступного тижня. Під час неї лідер Сполучених Штатів планує підписати угоду про корисні копалини.