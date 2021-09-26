У ЗСУ розповіли, скільки кадрових російських військових перебуває на окупованому Донбасі
Джерело:"Радіо Свобода"
Валерій Залужний заявив, що нині на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей може перебувати до 2,5 тисячі кадрових російських військових.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ці люди здебільшого курують бойовиків і повністю підконтрольні РФ. За його словами, вони також брали участь у так званих виборах до держдуми.
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Ми користуємося даними розвідки. За її оцінками, від 2 тисяч до 2,5 тисячі (російських військових перебуває на Донбасі – 24 канал). Це справжня окупаційна влада,
– сказав генерал-лейтенант.
Зменшення кількості обстрілів
Валерій Залужний зазначив, що станом на сьогодні Збройні сили України фіксують зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку окупантів.
Якщо вони були від 15 до 18 за добу, то зараз чотири – п'ять. Це пов'язано із завершенням стратегічних навчань "Захід-2021". Використовуємо все необхідне, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв,
– додав головнокомандувач ЗСУ.
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Ситуація на Донбасі: що відомо
- Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 25 вересня,
порушили режим припинення вогню на Донбасі 4 рази.
- Унаслідок ворожих атак один захисник України зазнав вогнепального поранення. Воїна госпіталізували, його стан – задовільний.