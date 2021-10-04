Корнієнко пояснив, чому "слуги" не прийшли на зустріч з Разумковим

Олександр Корнієнко заявив, що "слуги" відмовилися від зустрічі з Дмитром Разумковим, бо усе вже й так сказано. Ніхто не хоче витрачати ще більше часу на розмови.

Голова партії "Слуга народу" Корнієнко зауважив, що розмова відбулася під час погоджувальної ради. Зокрема, у певні моменти не обійшлося без підвищеного тону та сутичок.

Зауважте Разумков заявив, що регламент не дозволяє відправити його у відставку цього тижня

Ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону",

– заявив Корнієнко.

Корнієнко також зауважив, що за відставку Разумкова вже зібрали 190 підписів. Водночас на підписному листі їх лише 170.

Разумков запропонував "слугам" зустрітися