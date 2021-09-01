Корнієнко роз'яснив, що саме "Слуга народу" хотіла переймати в компартії Китаю
Джерело:НВ
Заява глави "Слуги народу" Олександра Корнієнка та Давида Арахамії про Комуністичну партію Китаю викликала жваве обговорення. Політики заявили, що не розхвалювали Компартію та поспішили пояснити свої слова.
В інтерв'ю Корнієнко зазначив, що "ніхто не хвалив китайський суспільно-політичний лад".
Важливо Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю
За його словами, вони з Арахамією говорили про те, Компартія Китаю має певні досягнення, які можна проаналізувати та зробити висновки. Так, до прикладу, досягненням компартії глава "Слуги народу" назвав впровадження в країні планування.
Чи є досягненням великі амбіції, великі цілі, побудова космічних якихось польотів, побудова підводних місць, збільшення вдвічі існуючої залізничної мережі? Це я все перераховую завдання, які там ставили перед країною. Я думаю так. Давайте просто корисне брати,
– сказав Корнієнко.
Які принципи наслідуватиме "Слуга народу"
Глава президентської партії зауважив, що в Компартії Китаю працює меритократія. простіше кажучи, на керівні посади призначають більш здібних людей. Часе цей принцип і планують втілити у "Слузі народу".
Чи повинна вона працювати в Україні? Так, повинна. Якщо людина щось на своїй посаді проявила, досягла, то має отримувати можливість далі рухатися,
– підкреслив Корнієнко.
За його словами, принцип меритократії впроваджуватимуть під час "формування кадрового резерву "Слуги народу" на наступні політичні цикли".
Що цьому передувало
- 7 липня найбільша в Китаї інформаційна агенція опублікувала заяву Давида Арахамії про Комуністичну партію. Він хвалив провладну партію, а також наголосив на тому, що Китай для України є прикладом і стратегічним партнером у модернізації країни.
- 12 липня він разом з главою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю.