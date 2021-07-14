Не порушуємо традиції, – Корнієнко відповів, чи проголосує Рада за відставку Авакова

Верховна Рада голосуватиме за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 15 липня. Скоріш за все депутати не будуть порушувати свої традиції щодо звільнення за власним бажанням.

Про це у програмі "Що це було?" заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Спершу варто проголосувати за відставку Авакова і вже потім можна запитати його про те, як він прийшов до такого рішення, а також дізнатися про плани на майбутнє.

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В Авакова можуть бути різні мотиви

За словами Корнієнка, коли людина подає заяву про звільнення за власним бажанням, то в неї можуть бути різні мотиви. Поки що Аваков не давав якихось суттєвих коментарів щодо цього, а лише подякував команді, з якою він працював.

Корнієнко також припустив, чи проголосує Верховна Рада за відставку міністра.

У нас не було ще традиції, щоб того, хто йде за власним бажанням, ми не відпускали. Не будемо цю традицію порушувати,

– наголосив нардеп.

Арсен Аваков 14 липня не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Там розглядали його відставку.

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