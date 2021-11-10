Корнієнко відповів, як фракція буде "переконувати" нардепів, які хочуть до Разумкова

Деякі нардепи зі "Слуги народу" планують приєднатись до політсили, яку формує Дмитро Разумков. У такому випадку фракція може втратити свою монокоаліцію.

Однак формальних підстав для перевибрів немає. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

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"Ми бачили пости колег у фейсбуці, які вступили до цього міжфракційного об'єднання. Вони пояснюють, що нічого такого не відбувається. Мовляв, ми залишаємося "слугами народу" й працюємо разом з вами, але ми - об'єднання технократів", – заявив Корнієнко.

Водночас, за словами політика, такі заяви звучать дивно, адже присутність там Дмитрука точно перекреслює будь-які алюзії на технократію. На засіданні "Слуги народу" таким колегам пропонуватимуть певні рішення.

Я не знаю, що вони робитимуть, але точно ця ситуація далі якось рухатиметься,

– наголосив Корнієнко.

Втім, якщо ці народні депутати не складуть мандати, фракція не може виключити майже 20 людей, тому що монобільшість тоді перестане існувати. Віцеспікер сподівається, що вже 16 листопада Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцехівський складуть присягу й у "Слузі народу" залишиться 244 людини.

Повне інтерв'ю Олександра Корнієнка у програмі "Перші особи": дивіться відео

"Слуги" можуть втратити монобільшість

Однак якщо "слуг" покинуть ще 18 людей – формально перестане існувати коаліція.

Або місяць дається на створення нової коаліції, або хтось може вступити до фракції "Слуга народу". Якщо стане 226 людей, то знову буде існувати монобільшість у вигляді фракції "Слуга народу". Олександр Корнієнко Перший віцеспікер ВРУ

Політик резюмував, що наразі немає ні масових фактів виходу, ні фактів виключення. Поки що це абстрактні розмови. Міжфракційне депутатське об'єднання – це не є депутатська група, а утворення, яких є майже 100 в парламенті.

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