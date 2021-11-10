Корнієнко відреагував на заяву Данілова про президентську республіку

Олексій Данілов вважає, що Україні потрібна президентська республіка. Такі рішення українці самі мають вирішувати на референдумі.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. За його словами, політики у разі чогось мають виконати подібну ініціативу.

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Подібні ідеї можуть виносити на референдум

Корнієнко вважає, що Данілов є досвідченим українським політиком і управлінцем. Він був головою Луганської облдержадміністрації, а отже, бачив багато метаморфозів і може робити висновки або пропозиції.

Це його право як будь-кого з політиків. Я наразі не бачив ні проєктів законів таких, ні інших актів, які б на це вказували,

– зазначив віцеспікер.

Політик зазначив, що наразі не бачив ані проєктів законів, ані інших актів, які б на це вказували. "Зараз можна виносити такі теми, бо це питання рівня всеукраїнського референдуму – яка має бути система влади в країні, наскільки люди для себе це відчувають і розуміють", – додав він.

Що таке президентська республіка? Президентська республіка – це форма державного правління, за якої влада здійснюється шляхом надання президенту широкого кола повноважень, що зокрема передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави та очільника уряду. Президент грає головну роль при такій формі правління.

Історія з президентською республікою не нова

Корнієнко зауважив, що за 25 років Україна побачила різні метаморфози. У нас Конституція була ближче до президентсько-парламентської.

У 2004 році це було умовою вирішення громадянського конфлікту – парламентсько-президентська республіка. Потім Віктор Янукович хотів її "відмотати". Рішенням Конституційного Суду це скасували. Знову стала президентсько-парламентська. Після Революції Гідності знову повернулася в парламентсько-президентську. Олександр Корнієнко Віцеспікер Верховної Ради

Політик пояснив, що саме референдум є однією з реформ, яку втілила партія "Слуга народу". Одна з передвиборчих обіцянок – ухвалення закону про референдум, минулу версію якого скасував Конституційний Суд.

Інтерв'ю Олександра Корнієнка програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу



"Ми зробили майже ідеальний закон про референдум, наскільки це можливо. Шляхом тривалих консультацій із дуже серйозними колегами в усьому світі. Під орудою Руслана Стефанчука", – підсумував Корнієнко.

Пропозиція Данілова: коротко