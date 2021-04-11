Крок примирення: король Йорданії та колишній кронпринц з'явилися разом на публіці

Король Йорданії Абдалла ІІ та колишній кронпринц Хамза бен Хусейн з'явились разом на публіці. Це їхня перша спільна поява після того, як у країні відбулась спроба державного перевороту.

Вони взяли участь в церемонії, яка присвячена 100-річчю незалежності Хашимітського королівства. Попри це, залишається не зрозуміло, чи розв'язали вони розбіжності між собою.

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Монарх та інші члени королівської родини клали вінки до меморіалу невідомому солдату та гробниць королівських родин в палаці Рагдан в Аммані.



Церемонія до 100-річчя незалежності Хашимітського королівства / Фото Associated Press

Хамза бен Хусейн поклявся у вірності королю після того, як військові попередили його про дії, які, на їхню думку, підривали безпеку та стабільність Йорданії.

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Що відомо про спробу перевороту в Йорданії